Hipersonik casusluk şüphesi Rusya'yı karıştırdı

Rusya'da casusluk şüphesiyle tutuklanan hipersonik teknolojileri uzmanı Alexander Kuranov, 'vatana ihanet' ile suçlanıyor.

Rusya'da hipersonik teknolojileri alanında uzman Alexander Kuranov'un bir operasyon sırasında gözaltına alınması, “casusluk” ve “vatana ihanet” suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılması, geniş yankı buldu.

Casusluk ile suçlanan 73 yaşındaki bilim adamı Kuranov'un iç istihbarat teşkilatı olan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından düzenlenen “özel bir operasyon” sırasında gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Kuranov bugün Moskova'da hakim karşı çıktı. Kuranov'un, 9 Ekim'e kadar tutuklu kalacağı açıklandı.

Dosyaya gizlilik kararı

Kuranov'un karşı karşıya bulunduğu suçlamalar dosyada alınan gizlilik kararı nedeniyle kamuoyu ile ayrıntılı bir şekilde paylaşılmadı. Rus RIA Novosti haber ajansı, Kuranov'un “yabancı ülke vatandaşlarına yürüttüğü çalışmalar hakkında gizli bilgiler vermekle” suçlandığını duyururken, diğer basın yayın kuruluşları Rus bilim adamının “yabancı ülkelerle hassas bilgiler paylaştığını” bildirdi.

St. Petersburg Politeknik Devlet Üniversitesi profesörlerinden olduğu belirtilen Alexander Kuranov aynı zamanda Leninets Grup bünyesindeki Hipersonik Sistemler Bilimsel Araştırmalar Şirketi'nin de genel müdürü.

Rusya iddialı

Rusya, dünyada ses hızından 5 kat daha hızlı olan hipersonik füze sistemini geliştirerek bu alanda rakip küresel güçleri geride bırakmakla övünüyor. Rusya'nın bu teknoloji ile ürettiğini duyurduğu bir diğer sistem de “Avangard” adını taşıyan, füze savunma sistemleri tarafından takip edilmesinin imkansız olduğu belirtilen ve ses hızının 27 katına ulaştığı açıklanan bir hipersonik saldırı silahı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son yıllarda yaptığı açıklamalarda ülkesinin hipersonik teknoloji alanında lider konumunda bulunduğunu ve “yenilmez olduğunu” savunuyor. Öte yanda Rus yetkililer, Batılı istihbarat örgütlerini, bu yeni teknolojilerle ilgili bilgi edinmek için istihbarat toplama çabalarını artırmakla suçluyor.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.