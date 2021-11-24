Hintli öğretmen, çok sevdiği eşi için Taj Mahal'in kopyasını inşa ettirdi

Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal’in bir kopyasını inşa ettirdi

Hintli öğretmen eşine olan sevgisinin bir sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi. Taj Mahal'in üçte bir büyüklüğünde olan aile ev, 3 yılda tamamlandı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan özel eğitim kurumu sahibi ve öğretmen Anand Prakash Chouksey (52), kendisi gibi öğretmen olan eşi Manjusha Chouksey için Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi.

930 metrekarelik mermer evi, eşine olan sevgisinin bir sembolü olduğunu belirten Chouksey, evi turist ziyaretine açmak istediğini ifade etti.

Dünya'nın yedi harikasından biri olan Taj Mahal, Babür İmparatoru Shah Jahan tarafından 1631-1653 yılları arasında Uttar Pradesh eyaletinin Agra'daki Yamuna nehri kıyısında, eşi Mumtaz Mahal için bir mezar olarak yaptırılmıştı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.