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''Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait gemi saldırıya uğradı''

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu, Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari geminin silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.

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03.07.2021 21:14:02
''Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait gemi saldırıya uğradı''

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'e ait ticari bir gemide silahlı saldırı sonrası yangın çıktığı ifade edildi.

Söz konusu geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) doğru yol almadan önce Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda demirlediği bilgisi verilen haberde, saldırının henüz kimse tarafından üstlenilmediği belirtildi.

Haberde, "Bu olayın, İsrail'in bir insansız hava aracıyla Tahran'ın batısında saldırı düzenlediğine dair ortaya atılan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekiyor" ifadelerine yer verildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise Hint Okyanus'unda saldırıya uğrayan geminin İsrailli bir iş insanına ait olduğunu doğruladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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