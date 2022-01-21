DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bilgisayar korsanları Kızıl Haç'tan yarım milyon insanın verisini çaldı
Bakan Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzatılacak mı?
Instagram'dan sonra TikTok da ücretli abonelik sistemini test ettiğini doğruladı
Öğretmen yarıyıl (Sömestr) semineri zorunlu mu? 15 tatili seminerine katılmak isteğe bağlı mı?
Murat Bardakçı'dan Davutoğlu'na ‘kadîm dil' tepkisi
Hint Okyanusu'nda dikkat çeken tatbikat
Mehmet Barlas: Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız
15 tatil öğretmen seminerleri ne zaman? Yarıyıl tatili öğretmen mesleki çalışma semineri nereden yapılacak?
Öğretmenler 15 tatilde okula gidecek mi? Öğretmen seminerleri olacak mı?
Babacan'dan seçmeli Kürtçe ders kampanyasına destek
Bugün yarım gün mü? Bugün okul var mı? Karneler saat kaçta dağıtılacak?
Öğlenciler ne zaman saat kaçta karne alacak? Öğlenciler karne için okula ne zaman gidecek?
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Fenerbahçe'den
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
Cem Küçük: Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor

TIMETURK / DÜNYA / Hint Okyanusu'nda dikkat çeken tatbikat

Hint Okyanusu'nda dikkat çeken tatbikat

İran, Rusya ve Çin donanmaları Hint Okyanusu'nun kuzeyinde geniş çaplı ortak askeri tatbikat başlattı.

58 Dakika Önce
2022-01-21 09:50:19
Hint Okyanusu'nda dikkat çeken tatbikat
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, "2022 Deniz Güvenlik Kemeri" adı verilen tatbikat, "Birlikte barış ve güvenlik için" sloganıyla Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 17 bin kilometrekarelik alanı kapsayan geniş bir bölgede gerçekleştiriliyor.

İran donanması ve Devrim Muhafızları Ordusuna ait savaş gemileri ve hava birimlerinin katıldığı tatbikata Rusya ve Çin de savaş ve lojistik destek gemileriyle iştirak ediyor.

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Mustafa Taceddini, Babu'l Mendeb, Malakka ve Hürmüz Boğazı gibi önemli su yollarıyla bağlantıları nedeniyle Hint Okyanusu'nun kuzeyinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Bu tatbikat, altın üçgen olarak anılan ve dünya ticareti için hayati öneme sahip bu bölgede, üç ülkenin çıkarlarını korumak ve sürdürülebilir deniz güvenliğini sağlamak için ortak bir çabadır." ifadelerini kullandı.

Tatbikatta yanan bir gemiyi kurtarmak, kaçırılan bir gemiyi serbest bırakmak, belirlenen hedeflere ve gece hava hedeflerine ateş etmek gibi çeşitli taktik operasyonların yapılacağını belirten Taceddini, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz terörizmi ve korsanlarla mücadele, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu ifade etti.

İran, Rusya ve Çin; "Deniz Güvenlik Kemeri" adıyla üçüncü kez ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu deniz tatbikatlarının ilki Aralık 2019'da yapılmıştı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş