Hindistan, Türkiye'nin geri gönderdiği buğdaya ilişkin harekete geçti!

Hindistan, Türkiye'de OBA Makarna'ya gönderilen buğdayda 'Hint Sürmesi' hastalığının çıkması ve buğdayın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geri gönderilmesini araştırmaya başladı.

Sözcü'nün haberine göre Hint medyasına demeç veren Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, 56 bin 877 ton Hindistan menşeili buğdayın Türkiye tarafından neden geri gönderildiğinin araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Bakan, Türkiye ile aynı zamanda Hollanda'ya da buğday gönderildiğini, oradaki testlerden geçen ürünün kabul edildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithalatı yapacağı haberleri çıkmış, bunun üzerine bakanlık durumu yalanlayarak, özel sektörden böyle bir ithalat yapan olup olmadığının araştırıldığını açıklamıştı.

Ardından tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, OBA Makarna'nın Hindistan'dan buğday ithal ettiğini ancak İskenderun Limanı'na gelen gemideki buğdayın bakanlık tarafından yapılan analizler sonucu "Hint Sürmesi" hastalığı taşıdığı tespit edilmişti. Söz konusu buğdayın ise Hindistan'a geri gönderileceği açıklanmıştı. .