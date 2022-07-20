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Hindistan silah taşıyan Rus gemisine el koydu

Silah taşıyan bir Rus kargo gemisi, Kerala Yüksek Mahkeme kararıyla Hindistan'ın Cochin Limanı'nda Hindistan Donanması tarafından alıkonuldu.

27 Dakika Önce
2022-07-20 14:15:50
Hindistan silah taşıyan Rus gemisine el koydu

Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği, Kerala eyaletindeki Koçi şehrinde bulunan Cochin limanında Rus kargo gemisinin alıkonulmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçti.

ANI News'un aktardığı habere göre, Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Büyükelçilik, Hindistan Dışişleri Bakanlığına olayın koşullarının açıklanması için resmi bir talep gönderdi. Bakanlıktan ayrıca Rus gemi sahiplerinin ve mürettebatının haklarının koşulsuz gözetilmesini sağlamasını istedik." ifadesine yer verildi.

Alıkonma sebebinin, Estonyalı kıyı hizmeti şirketi Bunker Partner OU'nun gemi sahiplerinin 23 bin 500 dolarlık borcu bulunduğu iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi. .

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