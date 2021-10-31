Hindistan ordusunda ‘meczup’ eğitim

Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip Hindistan’da, sıra dışı askeri eğitim görüntüleri dünyayı derin bir kaygıya düşürüyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna ve oldukça geniş bir coğrafyaya sahip olan Hindistan, günlük hayattan insan manzaraları, askeri eğitim ve garip görüntüleriyle şaşırtığı kadar da kaygılandırıyor.

1.325.000 aktif ve 2.143.000 yedek personeli bulunan Güney Doğu Asya ülkesi Hindistan Silahlı Kuvvetleri, asker sayısı bakımından da dünyada 4. büyük güç.

İşte Hindistan Ordusu'nun dünyayı derin bir kaygıya düşüren sıra dışı eğitim görüntüleri...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.