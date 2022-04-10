Hindistan ne ABD'den ne de Rusya'dan vazgeçebiliyor

﻿Hindistan, savunma sanayisindeki en büyük tedarikçisi Rusya ve Çin ile en büyük müttefiki ABD arasında denge siyaseti uyguluyor. Hindistan'ın, Rusya'dan S-400 sistemleri ve petrol almasının ABD ile ilişkilerini zora sokabileceği öne sürüldü.

ABD'nin kaygı açıklamalarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan ile ABD arasındaki iş birliği devam ediyor.

Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan Rusya, Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi konumunda yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Savunma Bakanı Rajnath Singh'i dördüncü kez ABD-Hindistan 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında yarın Washington'da ağırlayacak.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 11-12 Nisan'da gerçekleştirilecek ziyaretin ABD ve Hindistan gündeminde yer alan dış politika, savunma ve güvenlik meselelerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsat olduğu bildirildi.

Toplantı öncesi Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Ukrayna meselesi de dahil olmak üzere, küresel ve bölgesel konuları telefonda görüştü.

2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nın, "ABD-Hindistan Kapsamlı ve Küresel Stratejik Ortaklığının uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki önemi" üzerine olacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, toplantının, özgür, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesine ortak bağlılığı yeniden teyit edeceğini duyurdu.

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın, Hindistan-ABD arasında küresel stratejik ortaklığı ilerletmek için ABD yönetiminin üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki en son 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı Ekim 2020'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenmişti.

Eski Hint diplomat JN Misra, Hindistan'ın Rusya ve ABD gibi iki büyük güç arasında kalmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan'ın iyi bir seçeneği olmadığını kaydetti.

"Aynı anda iki tarafa birden yönelemezsiniz." ifadesini kullanan Misra, Hindistan'ın bir taraf seçerken özenli olması gerektiğini belirtti.

- Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı

Hindistan, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından çok sayıda ülkenin geniş kapsamlı yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldığını açıklamıştı.

Rusya'dan petrol satın alma konusunda yalnız olmayan Hindistan'ın bu tutumu, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya ekonomisini yaptırımlarla izole etme çabasıyla uyuşmuyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Rusya, petrol alımlarında yüzde 20 indirim sunuyor.

Hindistan'ın, önce ABD'ye rağmen S-400 sistemlerini satın alması ve şimdi Rusya ile yaptığı petrol alışverişi ABD ile ilişkilerini zora sokabilir.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, çok sayıda Avrupa ülkesinin de Rusya'dan gaz ve petrol aldığını vurgulayarak Rusya'nın Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını sağlamadığını ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alıp almayacağı sorulduğunda, "Tarih yazılırken nerede durmak istediğinizi düşünün." yanıtını vermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Hindistan'ın Rusya'ya uygulanan yaptırımlara rağmen bu ülkeden petrol ithal etmesine ilişkin, “İngiltere'nin yaptırımlara yaklaşımını ve Rus petrolüne bağımlılığımızı sona erdiriyor olduğumuzu belirttim. Hindistan egemen bir ulus. Hindistan'a ne yapacağını söylemeyeceğim.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Savunma alanındaki iş birliğiyle öne çıkan Hint-Rus ittifakının ticaret hacmi ise 2019-2020'de 11 milyar dolar civarında seyretmişti.

- Hindistan, Rusya'nın silah tedarik edememe ihtimaline karşın savunma üretimini artıracak

Hindistan, en önemli tedarikçisi Rusya'nın askeri ekipman tedarik edememe ihtimaline karşın helikopter, tank motoru, füzeler ve havadan erken uyarı sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda savunma ekipmanının üretimini artıracağını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, yurt içinde üretilecek askeri teçhizat listesini yayımlarken, Hindistan'ı bir savunma üretim merkezi olarak geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

Bakanlığın internet sitesinde, 5 yıl içinde yerel savunma üreticilerine 28 milyar dolar değerinde askeri teçhizat siparişi verilmesinin planlandığı ifade edilmişti.

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hindistan'ın Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumuna övgü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Nisan'da, Yeni Delhi ziyaretinde Ukrayna-Rusya savaşında tek taraflı tutum sergilemediği için Hindistan'ı övmüştü.

Hindistan'ın "Rusya-Ukrayna savaşına tek taraflı bakmayıp bir bütün olarak ele aldığını" ve bu nedenle Hint yönetimini tebrik ettiğini belirten Lavrov, iki ülke ilişkilerinin gelecekte de karşılıklı saygı çerçevesinde olmasını umduğunu kaydetmişti.

Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ise Rusya'yı kınamaktan kaçınarak Hindistan'ın her zaman farklılıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünden yana olduğunu söylemişti.

- ABD'nin Hindistan'a CAATSA yaptırımlarını uygulamaması

ABD yönetiminin bu ülkeye "ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarını henüz uygulamaması tartışmalara neden olmuştu.

Washington yönetimi ile ABD Kongresinin henüz bu yönde bir temayülü söz konusu olmadığı gibi, bazı Kongre üyelerinin Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını istediği bilgisi kamuoyuna yansımıştı. .