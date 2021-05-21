Hindistan 'Kara mantar’ salgını!

Koronavirüs salgını nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan'da hükümet, 29 eyalette 'kara mantar' salgını ilan etmeleri çağrısında bulundu.

DHA'nın haberine göre, Hindistan'da eyaletlerde 'kara mantar' salgını baş gösterdi. Hükümet, 29 eyallette 'kara mantar' salgını için seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, 'siyah mantar' hastalığının Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor.

Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz', Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

Ölümcül hastalık

Hindistan'ın Mumbai kentinde çalışan göz cerrahı Dr. Akshay Nair geçtiğimiz hafta BBC Türkçe'ye söz konusu hastalıkla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Dr. Nair tarafından bir kadının burnuna sokulan bir tüp ile mukormikozdan etkilenmiş dokular alındı.

Nadiren görülen fakat ölümcül olan bu agresif mantar enfeksiyonu burun, göz ve bazen de beyni etkiliyor.

Dr. Nair, 3 saat süren bir operasyon ile hastasının gözünü çıkardı.

"Hayatını kurtarmak için gözünü almam gerekiyor. Bu da böyle bir hastalık" diye anlatıyor Dr. Nair.

Dr. Nair, "Hayatını kurtarmak için gözünü almam gerekiyor. Bu da böyle bir hastalık. Bu yaygın görülen bir küftür, toprakta, havada, hatta sağlıklı insanların burunlarında da bulunur"

Sinüs, beyin ve ciğerleri etkileyebilen bu enfeksiyon, kanser veya AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşayanlar ile diyabet hastalarında ölümcül olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.