Hindistan'ın havası kanser sebebi!

Hindistan'da doktorlar, hava kirliliğinin, akciğer kanseri başta olmak üzere hastalıkları daha da artırmasından endişe ediyor.

Ülkedeki doktorlar 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü öncesinde akciğer kanserlerindeki artışın nedenlerinden biri olduğu düşünülen hava kirliliğiyle mücadele için sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade ediyor.

Akciğer Bakım Vakfının kurucusu, ödüllü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Arvind Kumar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava kirliliğini ciddiye almazsak önümüzdeki on yılda sadece akciğer kanseri değil, her türlü akciğer hastalığı salgınıyla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Kumar, yirmi yıl içerisinde kalp hastalıklarının yerini akciğer hastalıklarının alacağını belirtti.

Medanta Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Göğüs Onko-Cerrahisi ve Akciğer Nakli Enstitüsünün de başkanı olan Kumar, 2012-2019 dönemindeki akciğer kanseriyle ilgili verileri, 1988-1998 dönemiyle karşılaştırdı.

Araştırmasında, 1988-1998 yıllarında kanser hastalarının yüzde 90'ının sigara içtiğinin tespit edildiğini belirten Kumar, "Şaşırtıcı ve dehşet verici şekilde, 2019 çalışmasında, hastaların yüzde 50'sinin sigara içmediğini gördük." diye konuştu.

Kumar, hava kirliliğinin, hak ettiği ciddiyet ve aciliyetle ele alınması gerektiğini vurgulayarak "Sağlık faktörü, henüz hava kirliliğinin iyileştirilmesini gerektiren sebepler arasında değil. Hava kirliliği yalnızca kimyasal bir sorun olarak görülüyor." açıklamasında bulundu.

Dr. D. Bahera da Hindistan'da vakaların arttığını ve bunun ciddi bir sorun olduğunu belirterek "Bunda etkili birçok faktör var. Sigara içmek hala kanserin en yaygın nedeni ama bu hastalık sigara içmeyen kişilerde de görülüyor." ifadelerini kullandı.

Akciğer kanserinin diğer etkenleri arasında mesleki maruziyet ve hava kirliliğinin de yer aldığını belirten Bahera, hava kirliliğinin, hastalığın artışında "önemli rol" oynadığının altını çizdi.

Mumbai'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sarthak Rastogi ise Hindistan'da hava kirliliğinin akciğer kanserine etkisinin "artık göz ardı edilemeyeceğini" kaydetti.

Farklı sağlık merkezlerinin verilerinde akciğer kanseri hastalarının yüzde 30-55'inin hiç sigara içmediğinin görüldüğünü aktaran Rastogi, "Temiz hava eylemleri ve politikaları zamanımızın ihtiyacı. Kirletici endüstriler uzaklaştırılmalı ve daha temiz yakıtlar kullanılmalı. Hibrit araçların veya elektrikli araç teknolojisinin kitlesel yayılımı hedeflenmeli." dedi.

Rastogi, ulusal alanda gerçeği görebilmek için daha büyük çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ulusal Kanser Kayıt Programı kapsamına göre, 2020'de tahmini kanser hastası sayısı 1 milyon 392 bin 179 olan Hindistan, dünyada en yüksek vaka sayısına sahip ilk beş ülke arasında yer alıyor.

Greenpeace Güneydoğu Asya IQAir verilerine göre, Hindistan'da hava kirliliği ve ilgili sorunlar nedeniyle 120 binden fazla insan hayatını kaybetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.