Hindistan'ın bir milyarıncı bebeği şimdi nerede?

10 Mayıs 2000'de Delhi'deki Safdarjung hastanesinde dünyaya gelen Aastha Arora Hindistan'ın 'bir milyarıncı vatandaşı' olarak hafızalara kazındı. Peki 22 yıl önce dünyaya gelen Arora şimdi nerede, ne yapıyor?

TİMETÜRK | ÇEVİRİ HABER

Aastha'nın doğumu, Hindistan'ı Çin'den sonra bir milyardan fazla nüfusu olan diğer tek ülke konumuna getirdi.

2000 yılında dünyaya gelen Aastha Arora, o dönem ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Doğumundan sonra hükümetin üst düzey yetkilileri kendisini ziyaret etti.

Bu dönüm noktasını kutlamak için düzenlenen bir etkinlikte, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Hindistan temsilcisi Micheal Vlassoff, Aastha'yı "çok özel ve çok eşsiz" bir bebek olarak nitelendirdi.

Doğumla ilgili kutlamalar tüm dünyada manşetlere taşındı ve gazeteciler Aastha'nın Delhi'deki evini sık sık ziyaret ediyordu.

Yirmi yıldan fazla bir süre sonra, BBC muhabiri Geeta Pandey, "özel bebeğin" şimdi nerede olduğunu ve nasıl ilerlediğini öğrenmek için evine ziyarette bulundu.

22 yaşındaki Aastha uzun zaman önce kendini özel hissetmeyi bıraktığını ve politikacıların doğumunda verdiği birçok sözün yerine getirilmediğini söyledi.

Kısa süre önce özel bir hastanede hemşire olarak çalışmaya başlayan Aastha, "Bilim okumak ve doktor olmak istiyordum ama ailemin beni özel bir okula göndermeye maddi gücü yetmediği için hemşire olmak için eğitim almak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Kendisinin milyarıncı bebek olduğunu ilk kez okula başladığında öğrendiğini söyleyen Aastha, "BM nüfus gününde, bir kamera ekibi okuluma indiğinde milyarıncı bebek kelimesini duydum. Bunu ilk duyduğumda muhtemelen dört ya da beş yaşındaydım." dedi.

Aastha, "Zaten her şey için çok fazla rekabet var, okullarda ve kolejlerde aynı yerler ve aynı işler için çok fazla insan savaşıyor. Ben milyarıncı bebektim, yakında iki milyarıncı bebeğe sahip olabiliriz. Umarım o dönüm noktasına asla ulaşamayız." diyerek Hindistan'daki nüfus yoğunluğu sorununa da dikkat çekti.