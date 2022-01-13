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Hindistan ile Çin arasındaki 'sınır müzakereleri' yine sonuçsuz kaldı

Hindistan ile Çin askeri yetkilileri arasında 20 aydır sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yürütülen müzakereler, ikinci kez ilerleme kaydedilemeden sona erdi.

2 Saat Önce
2022-01-13 18:36:01
Hindistan ile Çin arasındaki 'sınır müzakereleri' yine sonuçsuz kaldı

Hindistan Savunma Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada, Ladakh bölgesinde, Çin ile Hindistan arasında itibari sınırı oluşturan Fiili Kontrol Hattının (LAC) Çin tarafındaki Moldo'da, dün yapılan toplantıda tarafların "açık ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu" söyledi.

Hint yetkili, kalan sorunları çözmek için çaba harcayacaklarını belirtirken müzakerelerin yine başarısız olduğu kaydedildi.

Geçen yıl ekim ayında komutanlar düzeyinde yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin bir önceki turunda Çin, Hindistan'ı sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yürütülen müzakerelerde "makul olmayan talepler öne sürmekle" suçlamıştı.

Öte yandan, Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane, dün Ladakh'ın doğusundaki mevcut durumunun "istikrarlı ve kontrol altında" olduğunu ve ülkesinin Çin ile "sağlam ve kararlı" bir şekilde anlaşmaya devam edeceğini söyledi.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yıl çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çinli askerler arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun zamandır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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