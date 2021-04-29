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'Hindistan’ı yakacaklar, dünyanın yerine... mi?'

Hindistan’da önü alınamayan koronavirüs nedeniyle can kaybı 200 bini geçti. Günlük vaka sayısı 300 bin civarında seyrederken sağlık sistemi çökmüş durumda. Ölenler için kremetoryumlar 24 saat çalışıyor. Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu Hindistan’daki vahim tabloyu değerlendirirken, ayrıca Latin Amerika ülkesi Brezilya’nın içinde bulunduğu sürece dikkat çekti.

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29.04.2021 14:40:54
'Hindistan’ı yakacaklar, dünyanın yerine... mi?'

Korona dünya savaşı sürüyor...

Her cephede şiddeti farklı.

Çünkü çarpıcı bir jeopolitiği var virüsün...

Hatta bir "aklı" var sanki...

Bu yüzden birbirlerine dayılanan ülkeler, virüsün karşısında hizaya giriveriyorlar.Hindistan'a bakın!..

Yedi sekiz ay öncesine kadar "Asya'da Çin'i durduracak tek ülke" diye yere göğe koyulamıyordu.

Öyle bir Hindistan şakşakçılığı başlamıştı ki, ülkenin durmadan büyüyen nüfusu, karmaşık sosyolojisi ve iktisadi adaletsizlikleri bile görülmez olmuştu.

2020'yi atlatmıştı ya, kimse Hindistan'ı durduramazdı.

O kadar ki, Batı'nın hegemonları alttan alta Çin ve Pakistan'a karşı savaş için kışkırtıyorlardı Hindistan'ı...

Derken...

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Virüs birden patlama yaptı ve 12 Nisan'da geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindi.

Vaka sayısında Brezilya geçildi.

Şimdi krematoryumlar 24 saat durmaksızın çalışıyor.

 

Biden "Biraz aşı göndersek mi Hindistan'a" havalarında...

Çin bıyık altından gülümsüyor.

Brezilya dedim ya...

Onun işini zaten bitirdiler.

2010'lara girdiğimizde bazı uluslararası ilişkiler uzmanlarına "yeni süper güç" dedirten Brezilya'yı, yargı darbeleri, ekonomik krizlerin ardından bir de Kovid-19 vurdu.

Arkasından da "iklim mücadelesi için sıkıyönetim" gelecek, çünkü Brezilya Amazonları bu konuda kritik.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için ormanları kesip soya tarlaları açan Brezilya'nın yakası "yeni dünya düzeni"nden kurtulamayacak gibi görünüyor.

Malum, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Hindistan yedinci, Brezilya dokuzuncu sırada...

Ve sanki korona savaşının kurmayları(!) bu sıralama üzerinde parmaklarını dolaştırıp yeni hedefler arıyorlar.

O yüzden bugünkü dünya tablosunu "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla!" çerçevesinde değerlendirmek gerek.

Bu satırları yazarken, önümde Hindistan Dışişleri Bakanı'nın 2019 yılında yaptığı bir konuşma var. Bakan orada ülkesini "önümüzdeki on yılın oyun kurucu ülkesi" olarak tanımlıyor.

608a4d704e3fe00878e1bc6eYa şimdi?

Değil oyun kurmak, ayakta kalmaya mecali yok ülkenin.

Belli, Hindistan'ı yakacaklar...

Acaba dünyanın yerine mi, yoksa dünyayla birlikte mi?

Çünkü virüsün "Hindistan mutasyonu" aşıyla falan başa çıkılır gibi görünmüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan