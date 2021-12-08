Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğünü duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan helikopterin güneydeki Tamil Nadu eyaletinde düştüğünü duyurdu.

63 yaşındaki Rawat'ın durumuna dair bilgi verilmezken 3 kişinin yaralı olduğu aktarıldı.

AFP'nin aktardığına göre helikopterde Rawat'ın yanı sıra eşi ve diğer bazı ordu görevlileri vardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiliz yönetimi sırasında, Hindistan'daki İngiliz valileriyle genelkurmay başkanları arasında yaşanan görüş ayrılıkları neticesinde, bağımsızlık sonrası ülkede genelkurmay başkanlığı kurumuna son verilmiş ve yerine başkomutanlık pozisyonu getirilmişti.

Hindistan 1950 yılında cumhuriyeti ilan ettiğinde de ülkenin cumhurbaşkanı Hint Savunma Kuvvetleri'nin başkomutanlık onursal unvanını almaya başlamıştı. 2019'a kadar Hindistan'da genelkurmay başkanı görevini ifa edenler ise 'savunma sekreteri' olarak adlandırılan ve ülkenin Savunma Bakanlığı'nca 'Hindistan İdari Hizmeti' (IAS) memurları arasından görevlendirilen kişilerden ibaretti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.