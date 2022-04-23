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Hindistan'dan vatandaşlarına ''Pakistan'' çağrısı
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TIMETURK / DÜNYA / Hindistan'dan vatandaşlarına ''Pakistan'' çağrısı

Hindistan'dan vatandaşlarına ''Pakistan'' çağrısı

Hindistan, Pakistan'da eğitim alan vatandaşlarının, Hindistan'da istihdam veya yüksek eğitim için uygun olmayacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-23 15:07:20
Hindistan'dan vatandaşlarına ''Pakistan'' çağrısı

Hindistan Üniversite Ödenekler Komisyonu ve Tüm Hindistan Teknik Eğitim Konseyi'nce yayımlanan bildiride, Pakistan'daki eğitim kurumlarında eğitim görmeme çağrısı yapıldı.

Bildiride, Pakistan'da eğitim alanların Hindistan'da istihdam veya yüksek eğitim için uygun olmayacakları kaydedildi.

Ayrıca, bildiride, Pakistan'da yüksek öğrenim görmüş ve Hindistan tarafından vatandaşlık verilmiş olan göçmenler ile onların çocuklarının ise ancak Hindistan İçişleri Bakanlığından güvenlik izni aldıktan sonra Hindistan'da çalışabilecekleri ifade edildi.

Hindistan, daha önce de Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki eğitim kurumları için benzer tavsiyeler yayınlamıştı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda CammuKeşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı 2 birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti. .

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