Hindistan'dan sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı' talimatı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da hükümeti Youtube, Facebook ve İnstagram gibi sosyal medya şirketlerine Kovid-19'un 'Hindistan varyantı' ifadelerinin tüm paylaşımlardan kaldırılmasını talep etti.