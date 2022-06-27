DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,5581 ₺

EURO

17,5356 ₺

ALTIN

970,59 ₺

BİST

2.529,26 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Hindistan’dan Pakistan'a ait hesaplara engel

Hindistan’dan Pakistan'a ait hesaplara engel

Hindistan’ın, Pakistan'ın yurt dışı temsilcilikleri ve bir ulusal yayın organının Twitter hesaplarına erişimi engellediği duyuruldu.

1 Saat Önce
2022-06-27 23:13:41
Hindistan’dan Pakistan'a ait hesaplara engel

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Pakistan'ın İran, Türkiye, Mısır ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne ait resmi Twitter hesaplarına erişimi engellediği aktarıldı.

Açıklamada, bunlara ek olarak farklı hesaplara da erişimin engellendiği ve bundan "derin endişe" duyulduğu vurgulandı.

Sosyal medya platformlarının geçerli uluslararası normların yanında durması gerektiği vurgulanan açıklamada, Twitter'dan Pakistan'ın hesaplarına Hindistan'da erişimin bir an önce açılması için harekete geçmesi istendi.

Hindistan merkezli haber sitesi “opindia”daki haberde, Pakistan'ın ulusal yayın organı Radio Pakistan'ın Twitter hesabına erişimin de engellendiği aktarıldı. Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş