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Hindistan'dan Google'a 161 milyon dolar para cezası

Hindistan, piyasaya hakim olmak için Android platformunu kullandığı gerekçesiyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi.

21 Saat Önce
2022-10-21 13:26:32
Hindistan'dan Google'a 161 milyon dolar para cezası

BBC'nin haberine göre, Hindistan Rekabet Komisyonunca yapılan açıklamada, teknoloji devi; Google ChromE YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle "tek taraflı anlaşmalar" yapmakla suçlandı.

Google'ın, Android işletim sisteminin lisansını "kötüye kullandığını" belirten Komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Google'ın bu uygulamasının rekabeti engellediği belirtilerek teknoloji devine 161 milyon dolar ceza verildiği aktarıldı.

Söz konusu ceza veya suçlamalara dair Google'dan henüz açıklama yapılmadı.

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