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Hindistan’dan gelen yolculara 5 yıl hapis cezası

Covid-19 salgınını kontrol altına almayı başaran Avustralya hükümeti, katı seyahat yasağını delerek Hindistan'dan gelen yolcuların 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

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01.05.2021 15:06:35
Hindistan’dan gelen yolculara 5 yıl hapis cezası

Covid-19 salgınını kontrol altına almayı başaran Avustralya hükümeti, katı seyahat yasağını delerek Hindistan'dan gelen yolcuların 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Pazartesi gününden itibaren, 14 gün içinde Hindistan'da bulunanların ülkeye girişi yasaklanacak. Yeni karara uyulmaması, beş yıl hapis cezasına, 66 bin Avustralya doları (422 bin TL) para cezasına veya her ikisine birden neden olabilir.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet bu kararları hafife almıyor. Bununla birlikte, Avustralya halk sağlığı ve karantina sistemlerinin bütünlüğünün korunması ve karantina tesislerindeki Covid-19 vakalarının sayısının yönetilebilir bir düzeye indirilmesi kritik önem taşıyor" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Çirkin bir karar

Avustralya hükümetinin kararına tepki gösteren İnsan Hakları İzleme Örgütü, söz konusu "tehdidin çirkin olduğunu" ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avustralya Direktörü Elaine Pearson, "Hükümet, çabalarını hapis cezalarına ve sert cezalara odaklamak yerine, Hindistan'dan dönen Avustralyalıları güvenli bir şekilde karantina altına almanın yollarını aramalı" dedi.

Başbakan Scott Morrison, Hindistan'da mahsur kalan ünlü kriket oyuncuları da dahil olmak üzere binlerce vatandaşın ülkeye dönmesi için yapılan çağrıları reddetti.

Avustralya'da salgın kontrol altında

Avustralya, Mart 2020'de çoğu vatandaş olmayanlara uluslararası sınırlarını kapattı ve seyahat etmelerine izin verilenlerin de ülkeye dönüşlerinde karantina otellerinde 14 gün geçirmeleri zorunluluğunu getirdi.

Avustralya, uyguladığı politika ve sıkı sınır kontrolleri ile koronavirüs salgınında toplam vaka sayısını yaklaşık 29 bin ve toplam can kaybını da 909 seviyesinde tutarak, salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan