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Hindistan'dan Çinli turistlere vize engeli

Hindistan'ın, Çinli turistlerin vizelerini askıya aldığı bildirildi.

1 Saat Önce
2022-04-25 18:27:40
Hindistan'dan Çinli turistlere vize engeli

NDTV'nin haberine göre, 2020'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında, Çin'de okuyan binlerce Hint öğrencinin eğitim için Çin'e girmesinin engellemesine misilleme olarak Hindistan'dan bir adım geldi.

290 üyesi bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Hindistan'ın, Çin vatandaşlarına verdiği turist vizelerini askıya aldığını duyurdu.

IATA'nın yayımladığı genelgede, Çin vatandaşlarına verilen turist vizelerinin artık geçerli olmadığı ifade edildi. Konuya ilişkin Hint yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. AA .

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