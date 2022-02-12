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Hindistan’dan başörtüsü yasağına ilişkin açıklama: İç meselemiz!

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, başörtüsü sorunu ile ilgili ülkenin iç sorunlarına ilişkin yorumların hoş karşılanmadığını belirtti.

3 Saat Önce
2022-02-12 11:19:34
Hindistan’dan başörtüsü yasağına ilişkin açıklama: İç meselemiz!

'The Times of India'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, Karnataka'daki başörtüsü yasağına ilişkin bazı ülkelerin değerlendirmelerine yanıt verdi.

Ülkesinin iç meselelerine ilişkin yorumları 'hoş karşılamadıklarını' belirten Bagchi, "Karnataka'daki bazı eğitim kurumlarında kıyafet yönetmeliğiyle ilgili konu, Karnataka Yüksek Mahkemesi tarafından adli inceleme altındadır" dedi.

Bagchi'nin açıklamaları, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun, Karnataka'daki başörtüsü yasağının "dini özgürlüğü ihlal ettiğini ve kadınları ve kızları küçük düşürüp marjinalleştirdiğini" belirtmesinden bir gün sonra geldi.

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti. .

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