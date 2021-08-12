DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Memur-Sen: Hükümetin zam teklifi beklentimizi karşılamıyor
Rusya'da günlük en yüksek koronavirüs ölümü
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları başladı mı?
Bulgaristan'da hükümet krizi
Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi
Maduro, Barcelona’ya ateş püskürdü: Messi’ye çirkin bir tekme attılar
Tahran’dan Bağdat’a: Muhalifleri Kürdistan bölgesinden çıkar
Sabah kalkınca bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?
Yunan adası açıklarında İngiltere bandıralı yat battı
Delta varyantında dikkat çeken detay
Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk haftanın hakemleri belli oldu
Kazakistan ve Pakistan arasında askeri iş birliği görüşmesi
İran'dan ''Afganistan'' kararı: Başkonsolosluk Kabil'e taşındı
Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar tahmini
İsrail’de yeni hükümet Netanyahu mirasını sürdürecek

TIMETURK / DÜNYA / Hindistan’dan başarısız deneme

Hindistan’dan başarısız deneme

Hindistan’ın siklon ve diğer olası doğal afetlerden gerçek zamanlı görüntü sağlamak için yörüngeye göndermeye çalıştığı uyduyu fırlatma girişimi başarısız oldu.

4 Saat Önce
2021-08-12 09:55:54
Hindistan’dan başarısız deneme

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Hindistan'ın siklon ve diğer olası doğal afetlerden gerçek zamanlı görüntü sağlamak için yörüngeye göndermeye çalıştığı uyduyu fırlatma girişimi başarısız oldu.

Hindistan Uzay Ajansından yapılan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan roket, Hindistan'ın Sriharikota uzay merkezinden fırlatılmasından kısa süre sonra üçüncü ve son ateşleme aşamasında teknik arıza nedeniyle başarısız oldu.

Söz konusu uydu, başarılı şekilde yörüngeye gönderilmiş olsaydı dünyanın hareketleriyle senkronize hareket ederek aynı konumda sabit kalacaktı.

Uydudan elde edilen gerçek zamanlı görüntülerle fırtına ve bulut patlamalarının görüntülenmesi, tarım, ormancılık ve denizcilik çalışmaları için veri toplanması hedefleniyordu.

Hindistan Uzay Ajansı, ateşleme arızası nedeniyle başarısız olan fırlatma denemesinden sonra roket ve uyduya ne olduğuna dair açıklama yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş