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TIMETURK / DÜNYA / Hindistan'daki doğurganlık oranlarında büyük düşüş

Hindistan'daki doğurganlık oranlarında büyük düşüş

Son yapılan araştırma, Hindistan'daki tüm dini grupların doğurganlık oranlarında büyük düşüş olduğunu ortaya koydu.

1 Saat Önce
2021-09-22 11:09:26
Hindistan'daki doğurganlık oranlarında büyük düşüş

BBC'de yer alan habere göre, 1951'den beri Hindistan'ın on yıllık nüfus sayımları ve Ulusal Aile Sağlığı Araştırması verilerine dayanılarak Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma, dini grupların doğurganlık oranlarında ciddi düşüş yaşandığını gösterdi.

Ülkenin 1,2 milyarlık nüfusunun yüzde 94'ünü Hindular ve Müslümanlar, yüzde 6'sını Hristiyanlar, Sihler, Budistler ve Jainler oluşturuyor.

Hindistan'da bağımsızlıktan sonra ilk nüfus sayımı 1951'de, sonuncusu ise 2011'de yapıldı. Buna göre, nüfus 1951'de 361 milyon iken 2011'de 1,2 milyarı aştı.

Bu dönemde Hinduların nüfusu 304 milyondan 966 milyona ve Müslümanların nüfusu 35 milyondan 172 milyona çıkarken, Hristiyan Hint sayısı ise 8 milyondan 28 milyona yükseldi.

Çalışmaya göre, büyük dini gruplar arasında Müslümanlar hala en yüksek doğurganlık oranına (2015 yılında kadın başına 2,6 çocuk) sahipken bunu 2,2 ile Hindular takip ediyor. Jainler ise 1,2 ile en düşük doğurganlık oranına sahip.

Hint kadınların ortalama çocuk sayısı 1990'ların başından 2015'e ortalama 3,4'ten 2,2'ye düşerken, Müslümanlar arasındaki oran 4,4'ten 2,6'ya indi.

Buna karşın 60 yıl içerisinde Müslümanların toplam nüfustaki payı 4 puan artarken, Hindu nüfusu aynı miktarda azaldı. Diğer grupların nüfustaki payları ise neredeyse sabit kaldı.

Araştırma, 2020 itibariyle Hinduların ortalama yaşının 29, buna kıyasla Müslümanların 24 ve Hıristiyanların 31 olduğu gösterdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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