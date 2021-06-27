Hindistan'da yarasalarda görülen yeni virüs alarmı

Koronavirüs ile boğuşan Hindistan'da insan nüfusuna yakın bölgelerdeki yarasalarda yüzde 40-75 oranında öldürücü Nipah virüsü saptandı.

Aralık 2019'da Çin'de başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'daki yarasalarda öldürücü Nipah virüsü (NiV) bulundu.

Hayvan kaynaklı Nipah virüsü salgını ilk kez 1990'ların sonunda Malezya'daki domuz çiftliklerinde görülürken 265 kişiye bulaşması 105 ölümle sonuçlanmıştı. Ardından Hindistan'da 2011 ve 2007'de Batı Bengal ve 2018 ve 2019'da Kerala eyaletlerinde Nipah virüsü salgını yaşanmıştı.

Son olarak The Indian Express gazetesinin Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü'nün kesitsel araştırmasına dayanarak Hindistan'da yarasalardan alınan numunelerde rastlandığını duyurduğu NiV, çok bulaşıcı olmasıyla tanınıyor ve insanlarda öldürücü beyin iltihabı ve solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.

Mart 2020'de Mumbai'nin güneyindeki Mahabaleşvar'da yakalanan Leschenault'un rousette isimli orta boy meyve yarasalarıyla küçük boy bayağı cüce yarasalar üzerinde yürütülen araştırmalar kapsamında kan, gırtlak ve rektum numuneleri alındı. Bunlarla yapılan testler hem NiV RNA hem de NiV IgG antikorları bakımından pozitif sonuç verdi.

Gazete, araştırmadan yaptığı alıntıda, "Kalabalık insan popülasyonlarının yaşadığı bölgelerde yarasaların konakladığı yerlerin çok yaygın olduğu Hindistan'da tekrarlayan salgınlar, yüksek vaka ve ölüm oranı, insandan insana bulaşıcılık ve etkili aşı/antivirallerin eksikliği bakımından büyük endişe sebebi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19, Ebola ve Zika gibi halk sağlığı aciliyeti açısından öncelikli araştırılması gereken hastalıklar listesinde bulunan NiV, bozuk meyve yoluyla, hayvanlardan insanlara, insanlardan insanlara bulaşıyor.

Henüz tedavisi ya da aşısı bulunmayan NiV'in öldürücülük oranı yüzde 40-75 arasında değişiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.