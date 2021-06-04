Hindistan'da trafik ışığının süresi çevredeki desibel oranı ile doğru orantılı olarak artacak

Hindistan'ın Mumbai kentinde günlük hayattaki gürültü kirliğini azaltmak için yeni bir sisteme geçildi. Hindistan'da uygulanmaya başlanan yeni sistem nedir? İşte detaylar...

Hindistan dünyanın Çin'den sonra en çok nufüsa sahip ülkesi olarak biliniyor. Nüfüsun bu denli yüksek olması beraberinde bazı toplumsal sorunları getiriyor. Bunlardan birisi de gürültü kirliliği.

Yoldaki insan sayısının fazla olması, çevresel düzenleme ve üst yapı yatırımlarının az olması sebebi ile yollar insan kalabalığı ile dolup taşıyor. Bu hususların üstüne araçlar da ekleniyor. Uzun trafiklerin oluşması sonucu sabırsız sürücüler ilk olarak araçlarının kornalarına başvuruyor. Birden fazla aracın aynı şekilde davrandığını varsayarsak, bu oran yükseleceğinden katlanılmaz derece bir gürültü kirliliği oluşturuyor.

Şimdilerde ise Mumbai Polisi, şehirdeki gürütü kirliliğini azaltmak için yeni bir uygulamaya geçildiği açıkladı. Yeni uygulama ile birlikte, korna seslerinin 85 desibeli aşması halinde ışık bekleme süresi sıfırlanıyor ve sürücüler daha fazla beklemek durumunda kalıyor.

Mumbai polisi, yeni sistemi "Ne kadar korna çalarsan, o kadar beklersin" sloganıyla tanıttı.

Polisin hazırladığı video "Dünyanın korna çalma başkentine hoş geldiniz" sözleriyle başlıyor ve sunucu "Sürücüler, yeşilin daha çabuk yanacağı düşüncesiyle kırmızı ışıkta bile korna çalıyor. Mumbai polisi olarak kaç zamandır buna karşı bir şey yapmak istiyorduk ve ceza sinyali çözümünü bulduk" diyor.

Uygulama temel olarak gürültü kirliğini azaltıcı bir tedbir olsa da insanların sisteme ayak uydurmaları biraz zaman alacak gibi gözüküyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.