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Hindistan'da tepki çeken cami yasağı kaldırıldı

Hindistan'da kuzeydeki Gyanvapi Camisi etrafında toplanmayı yasaklayan kararın iptal edildiği duyuruldu.

18 Dakika Önce
2022-05-18 00:17:10
Hindistan'da tepki çeken cami yasağı kaldırıldı

Tribune gazetesinin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, geçici bir kararla Gyanvapi Camisi'nde Müslümanların bir arada ibadet etmesini yasaklayan yerel mahkeme kararını bozdu.

Mahkeme, Müslümanların ibadet hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve ayrıca Hindulara ait olduğu söylenilen bölgenin de korunması gerektiğini duyurdu.

Yerel mahkeme, dün 20 kişiden fazla Müslümanın söz konusu camide bir araya gelmesini yasaklayan bir karar almıştı.

Yasaklanma kararına gerekçe olarak, caminin yerinde daha önce tapınak olması ve Hindu tanrısı Shiva ile diğer Hindu sembollerinin kalıntılarının bulunması gösterilmişti.

Bazı Hinduların yıkılmış Hindu tapınaklarının üzerine inşa edildiğine inanılan birkaç camiden biri olan Gyanvapi Camii, Başbakan Narendra Modi'nin seçim bölgesinde bulunuyor. AA

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