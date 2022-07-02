Hindistan'da tek kullanımlık plastik ürünlere yasak

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da önemli bir kirlilik kaynağı haline gelen plastiklere karşı hükümet harekete geçti.

Hindistan'da çevre kirliliğiyle mücadele amacıyla tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı.

Kirlilikle mücadele çerçevesinde pipetlerden sigara paketlerine kadar 19 tek kullanımlık plastik ürüne yasak getirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, tek kullanımlık plastik ürün yasağının pipet, çatal bıçak, kulak temizleme çubuğu, ambalaj filmleri, balonlar için kullanılan plastik çubuklar, pipet, şekerleme, dondurma ve sigara paketlerini içerdiği ifade edildi. Ayrıca tek kullanımlık plastik ürünlerin yasa dışı kullanımını, satışını, dağıtımını, stoklanması kontrol etmek için kontrol mekanizması kurulmasına karar verildi.

Pipetin muaf tutulması istenmişti

Plastik üreticileri, enflasyonu ve muhtemel iş kayıplarını gerekçe göstererek hükümeti yasağı ertelemeye çağırdı.

Hindistan Çevre Bakanı Bhupender Yadav ise planın 1 yıl önce açıklandığını hatırlatarak, "Artık o süre doldu" dedi.

PepsiCo, Parle Agro, Dabur ve Amul ise pipetlerin yasaktan muaf tutulmasını istemişti. Ancak hükümet şu anda plastik poşetleri yasaktan muaf tuttu ve üreticilerden ve ithalatçılardan yeniden kullanımı teşvik etmek için kalınlığı arttırmalarını istedi.

Bazı uzmanlar ise yasağı uygulamanın zor olabileceğini ifade ediyor.

Plastik şişeler gibi binlerce başka plastik ürün ise yasak kapsamında değil. Ancak hükümet, üreticilerin kullanımlarından sonra geri dönüşümünden veya imhasından sorumlu olmaları için belirli hedefler koydu.

Ülkedeki plastik sorunu

Yılda yaklaşık 14 milyon ton plastik kullanılan Hindistan'da plastik atıkların geri dönüşümü veya imhası için bir sistem bulunmaması, büyük çevre kirliliğine yol açıyor.

Sokaklar, kanalizasyonları, nehirleri ve okyanusları tıkayan ve ayrıca hayvanları öldüren tek kullanımlık plastik ürünlerle doluyor. .