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Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 660 kişi daha öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 186 bin 364 vaka, son 44 günün en düşük vaka sayısı olurken virüs nedeniyle 3 bin 660 kişi öldü.

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28.05.2021 09:42:13
Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 660 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 186 bin 364 vaka, son 44 günün en düşük vaka sayısı olurken virüs nedeniyle 3 bin 660 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 555 bin 457'ye, toplam can kaybı ise 318 bin 895'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 893 bin 410'a çıkarken 2 milyon 343 bin 152 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

- Uygulanan aşı sayısı 205 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 205 milyon 720 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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