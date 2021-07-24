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TIMETURK / DÜNYA / Hindistan'da sel faciasının bilançosu büyüyor

Hindistan'da sel faciasının bilançosu büyüyor

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya çıktı.

3 Saat Önce
2021-07-24 13:50:48
Hindistan'da sel faciasının bilançosu büyüyor

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Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya çıktı.

Maharaştra Yardım ve Rehabilitasyon Bakanı Vijay Wadettiwar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam itibarıyla sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 136'ya ulaştığını bildirdi.

Wadettiwar, durumun kontrol altında olduğunu ve yağışlardan etkilenen bölgelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti.

Öte yandan Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı nakliye uçaklarının da arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.

Eyalet yetkilisi Sagar Pathak dün, Maharaştra'da etkili olan yağışlarda 47 kişinin öldüğünü ve en az 30 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.

Şiddetli yağışların vurduğu Mumbai'de ise heyelan nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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