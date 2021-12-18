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TIMETURK / DÜNYA / Hindistan'da maymunlar köpeklere savaş açtı: 250 köpek öldü

Hindistan'da maymunlar köpeklere savaş açtı: 250 köpek öldü

Hindistan'da köpekler bir yavru maymunu öldürünce, maymunlar da köpeklere karşı savaş açtı.

1 Saat Önce
2021-12-18 12:13:20
Hindistan'da maymunlar köpeklere savaş açtı: 250 köpek öldü

Maharaştra eyaletinin Beed bölgesindeki Lavool kasabasında yaşanan olayda, birkaç köpeğin geçen ay bir yavru maymunu öldürmesi üzerine maymunlar öç almak için karşı saldırıya geçti.

Köy sakinleri, maymunların geçen ay en az 250 köpeği öldürdüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre intikam peşindeki maymunlar, yakaladıkları köpekleri ağaçların tepelerine ya da binaların çatılarına taşıyıp aşağı atarak öldürüyor.

Kasaba sakinleri, maymunları yakalamaları için yetkililerle iletişime geçti. Fakat yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı kasabaya gelen görevlilerin tek bir maymunu bile yakalayamadığı bildirildi.

Bunun üzerine kasaba sakinleri harekete geçerek maymunları kendileri yakalamaya çalıştı ama bu girişimler de sonuç vermedi. Bazı kişilerse yüksek yerlerdeki köpekleri kurtarmaya çalışırken düşerek yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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