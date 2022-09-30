Hindistan'da kürtaj serbest oldu

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, kadının medeni durumuna bakılmaksızın 24 haftaya kadar kadar kürtaj yapabilme hakkını onayladı.

Yüksek mahkeme yargıcı D.Y Chandrachud tarafından verilen kararda, "Evli olmayan bir kadın da evli bir kadın gibi 24 haftaya kadar kürtaj yaptırabilir." ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme kararında, "Kürtaj yaptırıp yaptırmama kararı, dış müdahale veya etki olmaksızın yalnızca kadının kendi durumuna göre verebileceği, karmaşık yaşam koşullarına dayanan bir karardır." denildi.

Kararda, her kadının üçüncü bir tarafa danışmaksızın kürtaj talep edebilmek için "üreme özerkliğine" sahip olması gerektiği de belirtildi.

Karar, rızaya dayanan bir ilişki sonucu hamile kaldığını ancak ilişkinin başarısız olması nedeniyle kürtaj istediğini söyleyen bir kadının dilekçesine yanıt olarak verildi.

1971 tarihli Hamileliğin Tıbben Sonlandırılması yasası, kürtaj hakkını evli veya boşanmış kadınlar, reşit olmayanlar, "engelli ve akıl hastası kadınlar" ve cinsel saldırıya uğramış kadınlarla sınırlandırıyordu.

Karar, kadın hakları aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Hindistan'da Tecavüz Karşıtı İnsanlar (PARI) sivil toplum kuruluşunun kurucusu Yogita Bhayana, "Bu ilk adım ancak ilerici bir adım." şeklinde konuştu.