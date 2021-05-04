Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 4 gündür düşse de aşı ve oksijen sıkıntısı sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki aşı ve oksijen sıkıntısı devam ediyor.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da 402 bin 110 vakanın kaydedildiği 30 Nisan, salgının başından bu yana günlük en fazla vakanın tespit edildiği gün olarak kayda geçmişti.

Diğer yandan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 30 Nisan'ı takip eden 1, 2 ve 3 Mayıs'ta sırasıyla 392 bin 562, 370 bin 59 ve 355 bin 828 vaka tespit edildi.

Günlük kaydedilen vakalarda düşüş görülse de uzmanlar, test sayılarındaki yetersizliğin ve Kovid-19 teşhisi konulmadan evinde yaşamını yitirenlerin kayıtlara geçmeyişinin bu düşüşe neden olduğu görüşünde.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilerden çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Oksijen ve aşı sorunu

Hint medyasındaki haberlere göre, Kovid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen ve aşı sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösterdi.

Oksijen sıkıntısı nedeniyle birçok hastanenin acil yardım çağrısı yaptığı başkent Yeni Delhi, oksijen kıtlığında ilk sırada yer alıyor.

Delhi'nin yanı sıra birçok kentteki hastanelerde de oksijen sorunu nedeniyle hastaların tedavisinde zorluk yaşanıyor.

Delhi yönetimi, oksijen nakli için ordudan yardım istedi

Delhi Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, merkezi hükümetin başkent için belirlediği oksijen kotasını artırdığını belirtti.

Sisodia, vakaların artmasıyla hasta yataklarının sayısını da arttırdıklarını ve bu nedenle de oksijen kotasındaki artışa rağmen hastanelerde hala oksijen sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Oksijen nakli konusunda acil desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Sisodia, bunun için ordu, merkezi hükümet ve özel sektör gibi farklı kaynaklardan yardım istediklerini kaydetti.

Hint uzmanlar, ülkede yüzlerce ton tıbbi oksijen üretilmesine rağmen bunun dağıtımı konusundaki eksiklikler nedeniyle hastanelerde sıkıntı yaşandığı görüşünde.

Aşı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 158 milyon 932 bin 921 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Halkın ortalama yüzde 11'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yaklaşık yüzde 2'sine de iki doz uygulandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, dün Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.