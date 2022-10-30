Hindistan'da korku dolu anlar! Köprü çöktü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde köprü çökmesiyle yüzlerce kişi nehre düştü 40 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın batısında Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında asma köprü çöktü. Köprünün çökmesiyle 400 kişi nehre düştü 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia'nın yaptığı açıklamaya göre kurtarma çalışmalarının başladığı ve ölü sayısında artış olabileceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi, hayatını kaybedenler için 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar ödeneceğini açıkladı. .