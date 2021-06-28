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Hindistan’da kara mantar hızla yayılıyor: Vakası sayısı 40 bini aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 40 bin 800’den fazla kişide kara mantar hastalığının görüldüğünü açıkladı.

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Google News - Timeturk
28.06.2021 20:50:29
Hindistan’da kara mantar hızla yayılıyor: Vakası sayısı 40 bini aştı

Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 40 bin 845 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce Kovid-19'a yakalandığını ve yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildirdi.

Vardhan, kara mantar nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), diyabet hastalarının kara mantar enfeksiyonuna yakalanmada yüksek riskli kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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