Hindistan'da kamyon, otobüse çarptı: 18 kişi öldü

Hindistan'da otoyolda park halindeki otobüse kamyonun çarpması sonucu çoğu otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'un yakınlarındaki otoyol kenarında park halindeki otobüse kamyon çarptı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun otobüsün altında uyuyan işçiler olduğunu belirterek, en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı. ​​​​​​​

Polis memuru Yamuna Prasad, işçilerin 16'sının olay yerinde, 2'sinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İki katlı olduğu belirtilen otobüsün arıza yaptığı için yol kenarında park halinde olduğu, kamyon sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Hindistan'da trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.