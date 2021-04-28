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Hindistan'da kabus sürüyor: Koronavirüste en ölümcül gün

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı

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28.04.2021 11:43:09
Hindistan'da kabus sürüyor: Koronavirüste en ölümcül gün

Hindistan'da COVID-19 kabusu sürüyor: En ölümcül günHindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 362 bin 902 yeni vaka ve 3 bin 285 ölüm meydana geldi.

Üst üste rekorların kırıldığı ve en ölümcül günün yaşandığı ülkede toplam vaka sayısı 18 milyona yaklaştı. Toplam ölü sayısı ise 201 bin 165'e ulaştı.

Ancak yetkililer 1,3 milyar nüfuslu ülkede ölü ve vaka sayılarının çok daha fazla olduğuna inanıyor. Ülkedeki cenaze ve oksijen krizi de durumun en büyük kanıtlarından biri olarak görülüyor.

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, COVID-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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