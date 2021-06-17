Hindistan'da ilk kez ''yeşil mantar'' enfeksiyonu görüldü

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde koronavirüs tedavisini tamamlayan hasta ülkede ilk kez görülen 'yeşil mantar' enfeksiyonu (aspergilloz) kaptı.

New Age sitesinin haberine göre, 34 yaşındaki erkek hasta Kovid-19 tedavisini tamamladıktan sonra 'yeşil mantar' hastalığıyla enfekte olduğu iddiasıyla tedavi için hava ambulansıyla Mumbai'deki Hinduja Hastanesi'ne nakledildi.

Son bir buçuk aydır Indore'daki Aurobindo Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastada yüzde 90 seviyesinde akciğer enfeksiyonu görüldü.

Yapılan tarama sırasında hastanın akciğerlerinde kara mantardan farklı olarak 'yeşil mantar' tespit edilirken, bunun muhtemelen ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası olduğu bildirildi.

Sri Aurobindo Tıp Bilimleri Enstitüsü Göğüs Hastalıkları Bölümü Başkanı Ravi Dosi, hastanın siyah mantar şüphesiyle testten geçirildiğini ancak sinüs, akciğer ve kanda yeşil mantar enfeksiyonuna rastlandığı bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.