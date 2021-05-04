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Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti

Hindistan’da 29 yaşındaki bir kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tutmak için dilini kesti.

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04.05.2021 17:34:13
Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vanitha (29) adlı kadın ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi.

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen Vanitha sonuçların belli olmasının ardından sabah saatlerinde Muthalamman tapınağına giderek 3 Mayıs'ta dilini kesti.

Vanitha'nın Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle tapınağın kapısının önünde dilini yaklaşık bir santimetre kestiği ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Vanitha-cuts-her-tongue

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan