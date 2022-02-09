Hindistan'da başörtüsü krizi büyüyor

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir devlet okulunda altı lise öğrencisinin başörtülü oldukları için derslere alınmamasına sert tepki gösterdi.

Yusufzay, Twitter mesajında okulun yasağını "dehşet verici'' diye tanımladı ve "Açık ya da kapalı giyinmeleri üzerinden kadınların nesneleştirilmesi devam ediyor" dedi.