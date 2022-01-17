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Hindistan'da başörtülü Müslüman öğrenciler derslere alınmıyor
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Hindistan'da başörtülü Müslüman öğrenciler derslere alınmıyor

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde devlet okulunda, bir grup Müslüman öğrencinin haftalardır derslere başörtüsüyle girmesine izin verilmediği bildirildi.

27 Dakika Önce
2022-01-17 11:54:32
Hindistan'da başörtülü Müslüman öğrenciler derslere alınmıyor

Independent'te yer alan habere göre, Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'deki kadınların gittiği okulun 4 öğrencisi, sınıfta başörtüsü takmalarına izin verilmediği gerekçesiyle ay başından bu yana sınıflarının dışında kamp kuruyor.

Hindistan haber ajansı Press Trust'a konuşan Okul Müdürü Rudra Gowda, okulun kurallarına atıfta bulunarak, öğrencilerin okul binasında başörtüsü takmalarına izin verildiğini ancak sınıfların içinde yasaklandığını söyledi.

Times Now televizyon kanalının bildirdiğine göre, 4 öğrencinin ebeveynleri yetkililerle bir araya geldi ancak iki haftadan fazla süredir soruna çözüm bulunamadı.

Okul yetkililerinden Yashpal Suvarna ise öğrencilerin okul kurallarına uymak isterlerse derslere katılabileceğini belirterek, "Kurallara uymak istemiyorlarsa eğitim almak için başka bir okul bulabilirler." dedi.

Benzer bir olay, bu ayın başlarında eyaletteki başka okulda da yaşanmıştı. Koppa'da bir devlet okulunda Hindu öğrenciler, derslere başörtüsüyle katılan Müslümanları protesto etmek için Hinduizm'i temsil eden safran renkli eşarplar takmıştı.

Müslümanlar 1,3 milyarlık Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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