Hindistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
2021-09-21 16:40:11
Hint ordusundan yapılan açıklamada, askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Udhampur'daki ormanlık alana düştüğü bildirildi.
Helikopterde bulunan 2 askerin ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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