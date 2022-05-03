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Hindistan'da aşırı sıcaklar 25 can aldı

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde hava sıcaklığı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi öldü.

2 Gün Önce
2022-05-03 21:49:34
Hindistan'da aşırı sıcaklar 25 can aldı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 2022'de mayıs başına kadar 381 sıcak hava çarpması vakası görüldüğünü açıkladı.

ANI News'in haberine göre, Hindistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Sıcaklıklar 45 dereceyi geçmişti

Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.

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