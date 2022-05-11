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TIMETURK / DÜNYA / Hindistan'da 900 camide ezanın sesi kısıldı

Hindistan'da 900 camide ezanın sesi kısıldı

Hindistan'daki Müslümanlar ayrımcılık ve zorbalıkla karşı karşıya. Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtüsü yasağı sürerken, Maharaştra eyaletinde ise camilerde ezan sesi kısıldı. Mumbai'de Müslümanlar tepki olarak sokakta ezan okudu.

13 Saat Önce
2022-05-11 12:36:38
Hindistan'da 900 camide ezanın sesi kısıldı

Hindistan'da Müslümanlara yönelik zorbalıkta yeni bir adım daha atıldı. Maharaştra eyaletinde Hindular ezan sesinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine eyaletteki 900'den fazla camide ezan sesinin kısılması kararı alındı.

Mumbai'de Müslümanlar karara tepki gösterdi, ezanı yüksek sesle sokakta okudu. Maharaştra eyaletinde 10 milyon Müslüman yaşıyor.

Yaklaşık bir buçuk milyar nüfuslu Hindistan'da müslümanların sayısı ise 200 milyon.

Karnataka eyaletinde de okullarda başörtüsü yasaklanmış, eyalet çapında tartışmalar ve kitlesel protestolar yaşanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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