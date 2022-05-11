Hindistan'da 900 camide ezanın sesi kısıldı

Hindistan'daki Müslümanlar ayrımcılık ve zorbalıkla karşı karşıya. Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtüsü yasağı sürerken, Maharaştra eyaletinde ise camilerde ezan sesi kısıldı. Mumbai'de Müslümanlar tepki olarak sokakta ezan okudu.