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Hindistan'da 688 binden fazla hasta için tıbbi oksijen ihtiyacı var

Hindistan'da, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ülke genelinde 688 binden fazla hastanın tedavisi için tıbbi oksijene ihtiyaç duyulduğu açıklandı.

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05.05.2021 02:29:36
Hindistan'da 688 binden fazla hasta için tıbbi oksijen ihtiyacı var

Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, 3 Mayıs tarihi itibarıyla tedavisi süren hasta sayısına bağlı olarak, 585 bin 416 hasta için yatakta, ağır durumdaki 103 bin 308 hasta için de solunum cihazına bağlı oksijen desteği gerektiğini açıkladı.

688 bin 724 hasta için tıbbi oksijen ihtiyacı var

Merkez, stok sıkıntısı yaşayan eyaletlerden gelen veriler ve ileriye yönelik tahminler ışığında toplam 688 bin 724 hasta için tıbbi oksijen ihtiyacı olduğunu hesapladı.

Yetkililer, tedavisi süren hastaların yüzde 80'ninde hafif ve orta şiddette belirtiler görüldüğünü ve oksijen desteğine ihtiyaç duyulmadığına dikkati çekti. 

Hastalık Kontrol Merkezi, yüzde 17'sinin orta şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen destekli yatakta tedaviye ihtiyaç duyduğu, yüzde 3'ünün durumunun ağır olduğu ve solunum cihazına bağlı sürekli oksijen desteği zorunluluğunun bulunduğunu belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan