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TIMETURK / DÜNYA / Hindistan’da 12 bakan istifa etti

Hindistan’da 12 bakan istifa etti

Hindistan’da Başbakan Narendra Modi’nin kabine değişikliği planı kapsamında 12 bakan istifa etti.

25 Dakika Önce
2021-07-07 20:17:46
Hindistan’da 12 bakan istifa etti

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Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in ofisi, Başbakan Modi'nin tavsiyesi üzerine bakanların istifalarının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

İstifa eden bakanlar arasında Sağlık Bakanı Dr. Harsh Vardhan, Eğitim Bakanı Ramesh Pokhriyal Nishank, Kimyasal ve Gübre Bakanı D.V. Sadananda Gowda, Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad ve Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar da yer alıyor.

Başbakan Modi, ülkede Kovid-19 salgınını yönetme biçimine yönelik yoğun eleştiriler üzerine kabine değişikliği yapacağını duyurmuştu.

Modi hükümeti, 2019 yılında ikinci kez iktidara gelmesinden bu yana ilk kez kabine değişikliği yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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