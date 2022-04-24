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TIMETURK / DÜNYA / Hindistan Başbakanı Modi'den Keşmir açıklaması

Hindistan Başbakanı Modi'den Keşmir açıklaması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaklaşık üç yıldır güvenlik kısıtlamasının uygulandığı Cammu Keşmir bölgesi için barış ve kalkınma sözü verdi.

42 Dakika Önce
2022-04-24 23:17:11
Hindistan Başbakanı Modi'den Keşmir açıklaması

Ülke basınındaki habere göre, en son üç yıl önce bölgeyi ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'in Palli köyünde halka seslenerek, tünel ve hidroelektrik projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Hükümetinin bölgeyi refah yoluna soktuğunu söyleyen Modi, bölgedeki gençlerin, ebeveynlerinin uğraşmak zorunda kaldığı zorluklarla ve sıkıntılarla yüzleşmek durumunda kalmayacaklarını belirtti.

Modi, Cammu Keşmir'de barış ve kalkınmanın sağlanacağını ifade etti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. AA .

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