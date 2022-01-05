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TIMETURK / DÜNYA / Hindistan Başbakanı, çiftçilerin protestosu nedeniyle yolda mahsur kaldı

Hindistan Başbakanı, çiftçilerin protestosu nedeniyle yolda mahsur kaldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, çiftçilerin düzenlediği gösteriler nedeniyle üst geçitte 20 dakika mahsur kalması 'büyük bir güvenlik zafiyeti' olarak nitelendirildi.

2 Saat Önce
2022-01-05 15:25:57
Hindistan Başbakanı, çiftçilerin protestosu nedeniyle yolda mahsur kaldı

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki bir anıtı ziyarete giden Başbakan Modi'nin konvoyunun geçtiği yol, oğlunun 8 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın istifasını talep eden protestocu çiftçiler tarafından trafiğe kapatıldı.

Başbakan Modi, çiftçilerin protestosu nedeniyle 20 dakika üst geçitte mahsur kaldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan olay "büyük bir güvenlik zafiyeti" olarak nitelendirilirken, Başbakanın konvoyunun havaalanına geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Mishra'nın oğlu gözaltına alınmıştı

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Lakhimpur Kheri kentinde, 4 Ekim 2021'de, yeni tarım yasalarının kaldırılmasını talep eden çiftçilerin düzenlediği gösterilerde Bakan Mishra'nın konvoyundan bir araç çiftçilerin üzerine sürülmüştü.

Olayda, 4'ü çiftçi olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, çiftçiler, saldırının arkasında İçişleri Bakanı'nın oğlu Ashish Mishra'nın olduğunu iddia etmişti.

Çiftçilerden bazıları, oğul Mishra'nın direksiyon başında olduğunu, bazıları ise şoförüne arabayı protestocuların üzerine sürmesini emrettiği iddiasında bulunmuştu.

Hint polisi, olay yerinde bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, İçişleri Bakanı Ajay Mishra oğlu hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Ashish Mishra 9 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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