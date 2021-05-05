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Hindistan, 5G denemelerinde Huawei ve ZTE'yi listeye almadı

Hindistan, ülkede yapılacak 5G deneme çalışmaları için aralarında Ericsson, Nokia ve Samsung'un bulunduğu ekipman üreticisi firma listesine Çinli Huawei ve ZTE'yi dahil etmedi.

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05.05.2021 16:41:36
Hindistan, 5G denemelerinde Huawei ve ZTE'yi listeye almadı

Hindistan İletişim Bakanlığı, ülkede yürütülecek 5G teknolojisi deneme çalışmalarına dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, çalışmaların ülke genelindeki kırsal, yarı kentsel ve kentsel alanlarda yapılacağı belirtildi. Telekomünikasyon servis sağlayıcıları Bharti Airtel, Reliance JioInfoComm, Vodafone Idea ve devlete ait MTNL'nin denemeleri yürüteceği aktarıldı.

Ekipman tedarikçileri arasında Ericsson, Nokia ve Samsung'un gösterildiği açıklamada Çinli Huawei ile ZTE'nin isimleri yer almadı.

Hindistan, söz konusu Çinli firmaların 6 aylık denemelere katılacağını belirtmemiş olsa da bu firmalara yönelik bir yasak söz konusu değil.

Huawei ve ZTE'nin, son dönemde iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerginlikler sebebiyle listeye alınmadığı değerlendiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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