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Hilton, Çin'in yıktığı caminin yerine otel inşa edecek

Hilton şirketinin Doğu Türkistan'ın Hotan şehrinde Çin rejimince yıkılan caminin yerine otel projesi büyük tepki çekti. ABD'de yaşayan Müslümanlar, Hilton Şirketi'nin ABD'nin Virginia Eyaleti'ndeki merkezi önünde bu inşaatı protesto eylemi düzenledi.

1 Saat Önce
2021-09-18 08:07:14
Hilton, Çin'in yıktığı caminin yerine otel inşa edecek

Ünlü oteller zinciri Hilton'un Çin yönetimindeki Doğu Türkistan'ın Hotan şehrinde 2018'de Çin yönetimince yerle bir edilen tarihi caminin yerine otel inşa edecek olması büyük tepki çekti.

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ABD'de yaşayan Müslümanlar, Hilton Şirketi'nin ABD'nin Virginia Eyaleti'ndeki merkezi önünde bu inşaatı protesto eylemi düzenledi.

Eylemin ardından yapılan basın açıklamasında Hilton Şirketi'nden tarihi caminin yerine inşaat kararını durdurması istendi. Otelin inşa edilmesi durumunda ise tüm Müslümanlardan Hilton Şirketi'ne boykot uygulanması, otellerinde kalınmaması ve bu şirkete herhangi bir ürün satılmaması talep edildi.

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Bu inşaatı Çin'in Uygurlara uyguladığı soykırımın kültürel ayağına katılmak olarak niteleyen protesto sözcüleri Doğu Türkistan'da yaşandığını belirttikleri soykırıma da değinen ayrıntılı konuşmalarda bulundular.

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Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre 2017 ve 2020 yılları arasında Doğu Türkistan'da 16 bin cami tamamen ya da kısmen yıkıldı veya cami olmaktan çıkarıldı.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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