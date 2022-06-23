Hillary Clinton'dan çarpıcı Putin itirafı

Putin'i cinsiyetçilikle suçlayan eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Rus liderin kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve First Lady'si Hillary Clinton 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'a karşı kaybetmişti. Seçim sonrası ABD'de Rusya'nın Trump lehine çalışma yaptığı, Clinton'u karalamak için kampanya yürüttüğü iddia edildi. Bu iddia ABD'de4 soruşturma konusu oldu, davalar açıldı, uzun süre siyasi kriz olarak ülke gündeminde yerini korudu.

Karar'da yer alan habere göre; ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Clinton ise yıllar sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rus lideri cinsiyetçilikle suçlayan Clinton, kadın olduğu için kendisine karşı kişisel bir kinle davrandığını iddia etti.

“2010'DA TANIŞTIĞIMIZDA PUTİN BANA HAKARET ETTİ”

Financial Times gazetesinin haberine göre; Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2010 yılında bir araya geldiği görüşmeyi anlattı. Clinton, resmi bir iş için Putin ile tanıştığında kendisine 'hakaret ettiğini' söylerken, "Bana karşı çok cinsiyetçiydi" dedi.

Clinton, Putin'in birebirde ilginç biri olduğunu belirtirken "Özel olarak yararlı görüşmelerde bulunduk. Daha sonra basını davet ettiğimizde ise yanımda ben varken bile ABD için aşağılayıcı bir şeyler söylerdi" dedi.

PUTİN İLE HER GÖRÜŞTÜĞÜMDE ‘MANSPREADİNG'İ HİSSEDİYORDUM

Clinton “New York'ta metrolarda erkeklerin yayılarak oturmasından ortaya çıkan ve daha sonra sözlüğe giren ‘manspreading' denilen bir kelime var. Putin ile her görüştüğümde tam olarak bunu hissediyordum" diye konuştu.